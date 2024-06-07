ディマジオ　TONE ZONE DP155　ピックアップ　ハムバッカー　ギター

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商品詳細
DiMarzio トーンゾーン DP-155コードの長さが約32cmです。素人採寸のため多少の誤差はご了承願います。2本のビスと交換手順の説明書あります（写真4枚目）1か月程使用して、ケースに入れて保管していました。中古品の為、神経質な方のご購入はお控えください。タイプ...レスポールタイプアクセサリー・パーツ...ピックアップ#9683l
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