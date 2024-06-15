ポケモンカード　カミツレのきらめきsr エラーカード

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商品詳細
カミツレのきらめきの加工が少しずれてるエラーカードになっています開けてすぐにスリーブに入れたので美品になっております値下げうけつけています！返品はうけつけません#ポケモンカード#ポケモンVstarユニバース
http://narcologia.ru/goods/passivity654583.html
http://narcologia.ru/goods/injure255967.html
http://narcologia.ru/goods/response445342.html
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