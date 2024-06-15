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Blue Yeti Silver USBマイク
商品番号 H50001148015
商品名

Blue Yeti Silver USBマイク
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BlueYETISILVERBlueMicrophones定価：¥22500#BlueMicrophones#BlueYETISILVER購入後、数回しか使っていません。配線から線が見えていますが、初期からのものです。写真のとおり電源はつきます。マイクは新品同様ですが、配線が見えているため評価をさげております。気になる方は購入をご遠慮ください。
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