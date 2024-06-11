新品　レア　ミッフィー雑貨フェスタ　マスコット

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ミッフィー雑貨フェスタマスコットキーチェーン。とてもレアな人気商品です。大切に暗所にて保管していました。飾る事なく未使用です。大切にして頂ける方にお譲りします。人気商品ですので出品に迷いがあり、削除する場合もございます。ご希望の方におまけで写真3枚目のストラップをお付けいたします。ミッフィー雑貨フェスタボーダーミッフィーバッグ