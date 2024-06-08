fukuya フクヤ ドライフラワーアクリルフレーム ピンク

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商品詳細
手持ちのアクスタが入るか確認した為開封済みです表面に初期傷があるのでご理解のある方のみ購入をお願い致します神経質な方は購入をお控えくださいプチプチで包んで箱に入れてゆうパケットポストで発送予定です即購入◎
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