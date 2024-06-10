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アイアンマン　ヘルメット　自動開閉!　音声認識開閉可能　AUTOKING 1/1
商品番号 W26387367944
商品名

アイアンマン　ヘルメット　自動開閉!　音声認識開閉可能　AUTOKING 1/1
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 12,427 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アイアンマン　MK5　ヘルメット本体×1リモコン×1サイズ：約62㎝　大人用フリーサイズ　規格サイズ1/1一体型音声開閉機能付きリモコンでの開閉に加え耳元のタッチセンサーでリモコンフリー開閉可能です。音声認識マイクはヘルメット内側にあり小声で発話してもちゃんと認識してくれます。自動開閉はYouTubeで動画確認されてください。めちゃくちゃかっこいいです！検索→IronManMK5HelmetUnboxing目元はのライトは白・赤切り替えが可能開閉パターン2種類あります。別途電池が必要です。ヘルメット　単3電池×4本リモコン　　単4電池×2電源スイッチは顎下にあり被った状態でも電源のON/OFFが可能です。音声認識コマンドすべて英語での発音です。発音が良くなくてもちゃんと認識してくれます。付属の説明書にも記載ありますが一例として起動：JARVISマスクオープン：openthemaskマスククローズ：clausethemaskコンバットモード(赤LED)：startcombatコンバットモード終了(白LED)：Closecombatmode目のLEDが消す：Shutdownsystem※新品未使用品となりますが輸入品のため最初から擦り傷や傷が見られます。出品の為一度開封し動作確認行っております。最初から箱に凹みがございます。商品に問題はございません。-------------------------------------------------------アイアンマン　マスクironman　maskアベンジャーズDDA39290マーベルアメリカンヒーローAUTOKING1/1アイアンマンマーク5MK5スパイダーマンspidermanコスプレ
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