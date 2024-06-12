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ペルソナ3 結城理　主人公　フィギュア　Happyくじ　A賞
商品番号 C48977880548
商品名

ペルソナ3 結城理　主人公　フィギュア　Happyくじ　A賞
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 2,279 円
在庫状況 あり

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商品詳細

結城理のフィギュアです。台座に白い汚れがあります。(画像4枚目)personaP3ゲーム　アニメ　キャラクター　グッズ　おもちゃ　一番くじ　マスコット　レア
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