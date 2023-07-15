B'z ガチャ　限定チャーム\u0026限定リストバンド

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商品詳細
閲覧頂きましてありがとうございます。B'zLIVE-GYMPleasure2023-STARS-重複したので、出品させていただきます。新品未開封で撮影するためにカプセルを開けただけです。カプセルはなしで丁寧に発送致します。商品は新品未開封品で発送まではカプセルにて保管しております。お気持ち程度のお値下げ可能です。#B’z#B’zガチャ#Pleasure#リスバン#リストバンド#限定チャーム
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