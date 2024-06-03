全日空商事　ANA MRJ 1/200 幻

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。こちらは全日空商事 ANA三菱MRJ1/200 ダイキャスト製 精密模型 モデルプレーンでございます。新品購入後、機体のみガラスショーウィンドウ内で展示歴があります。 その他 展示用の滑走路プレートは未開封です。模型の取扱時は綿手袋着用をしております。状態は良く、変色や塗料の薄れ、欠損、傷、目立つスレなども見受けられない美品となります。古いお品であるため経年、開封した商品ですので、新品をご希望の方、神経質な方は購入をお控えください。すでに販売されていない貴重な商品となりますので、興味のある方は是非この機会にお買い求めください。
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