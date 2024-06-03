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全日空商事　ANA MRJ 1/200 幻
商品番号 G61552814462
商品名

全日空商事　ANA MRJ 1/200 幻
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 9,651 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。こちらは全日空商事　ANA三菱MRJ1/200　ダイキャスト製　精密模型　モデルプレーンでございます。新品購入後、機体のみガラスショーウィンドウ内で展示歴があります。　その他　展示用の滑走路プレートは未開封です。模型の取扱時は綿手袋着用をしております。状態は良く、変色や塗料の薄れ、欠損、傷、目立つスレなども見受けられない美品となります。古いお品であるため経年、開封した商品ですので、新品をご希望の方、神経質な方は購入をお控えください。すでに販売されていない貴重な商品となりますので、興味のある方は是非この機会にお買い求めください。
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