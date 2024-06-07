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マウスピース アルトサックス セルマー コンセプト Selmer Concept
商品番号 H82758467059
商品名

マウスピース アルトサックス セルマー コンセプト Selmer Concept
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 3,159 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···サックスマウスピースアルトサックスセルマーコンセプトSelmerConcept豊かな音色と調和を提供し、演奏を容易にしてくれます。革新的で洗練されたデザイン。このコンセプトは、1885年から始まった伝説的とも呼ぶべきセルマー・パリ社の楽器製造ノウハウを結集して生み出された、革新的なデザインで、演奏しやすく、豊かなサウンドの最新モデルです。Conceptティップオープニング・・・1.48フェイシングレングス・・・24.00中古で購入しましたが、吹く機会がないので出品します。サックス管楽器
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