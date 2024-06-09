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【✨未使用・美品✨】　安全地帯　オリジナルグッズ　キーリング　ポーチ付き
商品番号 K80128811564
商品名

【✨未使用・美品✨】　安全地帯　オリジナルグッズ　キーリング　ポーチ付き
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 14,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆安全地帯　BIGJOKE◆　　　　　オリジナル　キーリング♱⋰⋱✮⋰⋱♱⋰⋱✮⋰⋱♱⋰⋱✮⋰⋱♱1990年〜1991年あたりの品物です。入手当時から使用した事はなく、ポーチに入れて大切に単独で保管しております。キーリングの最大幅は6㎝。BIGJOKEのロゴ入りポーチも一緒にお届け致します☘33年ほどが経過している長期保管品ですが、サビ等も見られず状態は良好です。ポーチは経年による色褪せが多少あるかもしれません。❤他にもエンタメ関連グッズを出品しております。こちらからぜひご覧下さい(^^)　　↓#みゅーエンタメ関連グッズ#安全地帯　#玉置浩二　#アーティストグッズ#キーホルダー　#キーリング　#レア　#レトロ　#希少　#ポーチ
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