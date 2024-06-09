【✨未使用・美品✨】　安全地帯　オリジナルグッズ　キーリング　ポーチ付き

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◆安全地帯 BIGJOKE◆ オリジナル キーリング♱⋰⋱✮⋰⋱♱⋰⋱✮⋰⋱♱⋰⋱✮⋰⋱♱1990年〜1991年あたりの品物です。入手当時から使用した事はなく、ポーチに入れて大切に単独で保管しております。キーリングの最大幅は6㎝。BIGJOKEのロゴ入りポーチも一緒にお届け致します☘33年ほどが経過している長期保管品ですが、サビ等も見られず状態は良好です。ポーチは経年による色褪せが多少あるかもしれません。❤他にもエンタメ関連グッズを出品しております。こちらからぜひご覧下さい(^^) ↓#みゅーエンタメ関連グッズ#安全地帯 #玉置浩二 #アーティストグッズ#キーホルダー #キーリング #レア #レトロ #希少 #ポーチ