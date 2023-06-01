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灰釉刻文平鉢
商品番号 H82431489781
商品名

灰釉刻文平鉢
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

刻印章未使用ですが長期自宅保管の為桐箱に傷や汚れシミがありますのでご理解ある方宜しくお願い致します☺︎︎宅急便発送種類···皿・鉢
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