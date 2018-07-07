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ウリウリ　フラダンス　楽器
商品番号 B83154202253
商品名

ウリウリ　フラダンス　楽器
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

前保有者の方がハワイで購入し、趣味のフラダンスで使用していました。破損などありませんが、羽落ちが多少あります。取り外しが可能なので、羽の交換もできます。日付とNというイニシャル？が持ち手のつなぎめに書いてあります。写真4、6枚目をご確認ください。丁寧に使用していたので、綺麗な状態で、マラカスの音色も綺麗です！サイズ　羽の部分　直径約25cmココナツ部　直径約12cm質問など気軽にしてください。袋もお付けします。自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。宜しくお願いします。アクセサリー・パーツ···ケース、バッグレベル···中級者
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