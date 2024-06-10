ギターネック fender Japan ストラトキャスター

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商品詳細
フェンダージャパンストラトネックフジゲンシリアルナンバーから90〜91年のものかと思います。フレットは7〜6割ほどはあると思います。素人出品ですので、簡易梱包となることをご了承願います。年代ものなので傷、汚れありますが、珍しい色のものかと思います。画像をご確認いただき、お客様ご自身の判断で購入お願いいたします。中古品ですので神経質な方は御遠慮下さい。購入確定後のキャンセルは承っておりませんので、購入の際にはご注意ください。
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