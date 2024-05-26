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10月24限定値下げリッケンバッカー620/ Model 620 Jetglo
商品番号 A81972596693
商品名

10月24限定値下げリッケンバッカー620/ Model 620 Jetglo
ブランド名 リッケンバッカー
特別価格 税込 45,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10月24日限定で、178,000→162,000にします！25日になったら、金額を通常料金に戻します4年前に中古で購入し、メンテはするものの弾いてませんでした。↑メンテナンスは何度かやってます。新しいギターを買ってしまい、弾いてないので弾いてくれる方を募集します。状態は、写真を載せてるので確認お願いします。ブリッジのカバーがあるのですが、ネジが見当たらなくて、カバー外したままになります。音は確認済みです！色味は、黒椎名林檎さんが持ってる色になります。『ギブス』のPVででてる色味です。専用ケースついてます。答えられるところは全部答えますので宜しくお願いします。発送はケースに段ボール養生で対応させて下さい。返品は不可です。新品だと、Model620Jetglo￥335,000＋税(現在定価)よろしくお願いします！
http://narcologia.ru/goods/approximate97620.html
http://narcologia.ru/goods/diamond177258.html
http://narcologia.ru/goods/mythic956835.html
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Rickenbacker / 620 Jetglo [3.53kg] [S/N:2132734]
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