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- 新品未開封 FGO マスター/主人公 男 figma 420 購入特典付き
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商品詳細
#メロンパン。フィギュア多数出品中！詳細はこちら。【新品・未開封です！】Fate/GrandOrderFGOマスター/主人公男figma420オンライン特典「令呪なしグー右手＆パー右手、令呪シールセット」付き「…戦う理由はある、んだろう？」大人気スマホゲーム『Fate/GrandOrder』より、男性主人公が“魔術礼装・カルデア”を身にまとった姿でfigma化！表情は「微笑み顔」、バトル時を思わせる「叫び顔」、朗らかな「笑顔」をご用意しました。付属品にはサーヴァント召喚時に使用する「呼符」や、「聖晶石」、「黄金の果実」が付属。【状態の説明】本体・特典ともに新品・未開封です。#新品#未開封#Fate/GrandOrder#FGO#マスター#主人公#男#figma420#オンライン特典#令呪なしグー右手#パー右手#令呪シールセットM7315
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