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ボタンSAR【マグネットローダー付き】
商品番号 V20873290027
商品名

ボタンSAR【マグネットローダー付き】
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 3,705 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SRパックで当ててからスリーブとローダーに入れて大事に保管していました。特に傷や白かけは見当たりませんが、素人目なので神経質な方は購入を控えてください。すり替え防止のため、返品・交換は受け付けていませんのでご了承下さい。発送は折れないようマグネットローダーに入れて発送させて頂きます。
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