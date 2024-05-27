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- ボタンSAR【マグネットローダー付き】
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商品詳細
ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SRパックで当ててからスリーブとローダーに入れて大事に保管していました。特に傷や白かけは見当たりませんが、素人目なので神経質な方は購入を控えてください。すり替え防止のため、返品・交換は受け付けていませんのでご了承下さい。発送は折れないようマグネットローダーに入れて発送させて頂きます。
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