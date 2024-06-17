特化セール中!!★完全未開封・美品★ ヒソカ　トランプ

創刊50周年記念 週刊少年ジャンプ展での限定グッズです!!!好きな方に是非受け取ってほしいです!!当時現地で購入し、一度も開けずにずっと暗所で保管しておりました。即購入可能です♬早い者勝ちです★高額商品ですのでこの角度からの写真が欲しいなどのご要望があればお申し付け下さいませ。#HUNTER×HUNTER#ヒソカ#ジャンプ展#トランプ