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【訳あり】チェロ弓　4/4、フェイクの鯨髭巻き、黒檀フロッグ、パリジャンアイ
商品番号 O54866519812
商品名

【訳あり】チェロ弓　4/4、フェイクの鯨髭巻き、黒檀フロッグ、パリジャンアイ
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 2,088 円
在庫状況 あり

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商品詳細

5センチと3センチの傷があります。チェロ弓　4/4、フェイクの鯨髭巻き、黒檀フロッグ、パリジャンアイ竿の素材はBrazilEbonyIronwoodと呼ばれる鉄木の一種です。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper556209.html
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