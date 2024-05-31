ガゼット　ベアキーBOXセット

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theGazetteLIVETOUR2023FINAL日本武道館で発売されたベアキーボックスセットです。事前通販でメンバー個別のものが買えなかった為、通販でBoxを購入しましたが、当日個別ベアキーを買えたため出品します。まだダンボールに入ったままの新品未開封です。今ならもれなくRADMARKETの白いダンボールに入った状態で配送致します。元々のダンボールがかなり大きいため、RADのダンボール以外でお届けする場合は多少のお値下げ可。定価14800円＋送料880円でした。即購入可、バラ売り不可theGazetteメンバープロデュースBEARKEYRINGBOXSETHERESYLIMITEDベアキーHERESYRADMARKETMASS2023日本武道館RUKIREITAURUHAAOIKAIルキ れいた 麗 葵 戒