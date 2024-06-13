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茶道具　瓢形　茶釜　佐藤浄清　筋文　共箱
商品番号 K58612625265
商品名

茶道具　瓢形　茶釜　佐藤浄清　筋文　共箱
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 9,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具未使用品です。新品同様です。サイズ口径9cm　高さ17cm　胴径20.5cm
http://narcologia.ru/goods/stepchild343952.html
http://narcologia.ru/goods/plaque403307.html
http://narcologia.ru/goods/stealth197876.html
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