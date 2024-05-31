SnowMan 目黒蓮 アクリルスタンド

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商品詳細
SnowMan目黒蓮アクリルスタンド第1弾開封済み室内で観賞用として飾っておりました。本体、土台に目立った傷はございませんが、袋はヨレやシワ等ございますので、気にされない方のみご購入をお願い致します。本体、土台も開封済みなので、ご理解をよろしくお願い致します。即購入可◎★いいねだけが増えるので値上げも考えております。★水濡れ防止、片面厚紙補強、プチプチ梱包人気グループ···SnowManグッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)
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