美品☆SHURE シュア sm58 マイク マイクケーブル 袋 オーディオ 2 ...

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【アイテム】#ニロジマルシュアSHURESH58ダイナミックマイクマイクロフォンゴッパー音響機器サウンドdynamicmicmicrophoneaudioequipment【状態】中古になります。目立った汚れ、ダメージ、破れ等なく良い状態です。ボールグリルとスポンジを洗浄・消毒済み。本体を消毒済み。2mのマイクコード付き。【商品説明】定番で誰でも使いこなせるとても安定ししっかりした作りとして有名なSHUREのダイナミックマイクです。現行として普通に使える正常な状態です。レコーディングにも使えますし、主にステージパフォーマンスなどで使うことができます。音質に特有のクセがなく、経験の少ないPAオペレーターの方やレコーディングやリハーサルやステージにてサウンドチューニングすることに長けていない方でもしっかりとした音質で音を作ることが簡単にできる、昔から人気のある製品です。卓上テーブルマイクスタンドも出品しておりますので、ご一緒にご覧ください。出品している物は、古着vintageヴィンテージビンテージなどが好きな方や、90s80s90年代80年代スポーツmix古着個性派一点物などお好きな方にオススメです。【カラー】黒ブラックblack【送料】送料無料送料込にて発送致します！よろしくお願い致します！#ニロジマル種類···マイク