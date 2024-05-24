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- 【ベイコード付】ランダムブースターVol.1 フルコンプリート
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商品詳細
ベイブレードXランダムブースターVol.1フルコンプリート①シャークエッジ3-60LF②シャークエッジ4-80N③ドランソード3-80B④ヘルズサイズ4-80LF⑤ナイトシールド4-60LF⑥ウィザードアロー3-60T①～⑥のセットです。いずれも新品未開封、かつベイコード未読み込みです。※外箱、段ボールは付きません防水対応のうえ発送いたします。コメント無し即購入可能です。よろしくお願いいたします。
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