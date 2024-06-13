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羽生結弦 新聞 NHK杯 Otonal 2019年11月23日 7部
商品番号 B29291973641
商品名

羽生結弦 新聞 NHK杯 Otonal 2019年11月23日 7部
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 7,299 円
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商品詳細

羽生結弦選手や紀平梨花選手が掲載された2019年NHKフィギュアの新聞の紙面です。主にショートプログラムの内容です。開催地の北海道・札幌で購入した地元紙も含まれている、貴重なセットです。2019年11月23日　スポーツニッポン（スポニチ）11版B2019年11月23日　スポーツニッポン（スポニチ）12版2019年11月23日　道新スポーツ（道スポ）2019年11月23日　日刊スポーツ（ニッカン）2019年11月23日　スポーツ報知2019年11月23日　北海道新聞2019年11月23日　道新こども新聞週刊まなぶん　　　　　　　　　（2011年GPSロシア大会のロミオとジュリエット）計7紙自宅暗所にて大切に保管していました。褪色はあまり見受けられませんが、新聞特有の劣化や折れがあるかと思います。神経質な方はご遠慮ください。コメント欄からの値下げ交渉はご遠慮ください。「希望価格の登録」機能をご利用いただければ、参考として検討させていただきます。バラ売りは一部2,200円で承りますが、それより少ない額では承りません。新たな折り目がつかないよう、ふんわりと軽く折ってから、水濡れ対策をして箱に入れて発送いたします。#羽生結弦　#スポーツ新聞　#新聞記事　#フィギュアスケート記事スポーツ紙一般紙YuzuruHanyuRikaKihira希少稀少レア超貴重ShortProgramSPGPS札幌真駒内ロステレコム2019/11/222019/11/23
http://narcologia.ru/goods/peroration673115.html
http://narcologia.ru/goods/flight301828.html
http://narcologia.ru/goods/Addict32318.html

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