梶原靖元 斑唐津皮鯨盃サイズ Ｈ4.5㌢ ｗ6.4～6.7㌢共箱、共布（印あり）、陶歴付梶原靖元さんは、古唐津に最も迫る作品を作る作家として、多くの人の注目を集めています。古唐津や高麗茶碗の窯跡の調査を通して、古唐津は粘土ではなく砂岩を使用して作られた焼物だという仮説を立て、古唐津の研究に新たな境地を開かれました。その成果は、唐津の陶芸家が集う「古唐津研究会」で惜しみなく発表され、梶原靖元さんは、現代の唐津において大きな牽引役を果たされています。Profile1962 佐賀県伊万里市に生まれる1980 有田工業高校デザイン科卒業1995 唐津市内で独立1997 唐津市佐里大谷に穴窯を築窯2003 第100回九州山口陶磁器展経済産業大臣賞受賞2005 中国の地質巡検2012 韓国梁山にて作陶2013 韓国通度寺にて作陶



梶原靖元 斑唐津皮鯨盃 - 陶芸



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飯洞甕窯 梶原靖元展】Exhibition of KAJIHARA Yasumoto | しぶや黒田陶苑



梶原靖元 斑唐津皮鯨盃-



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梶原靖元 No.018016 曾良盃 | えにし庵



唐津皮鯨酒觴 | しぶや黒田陶苑



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