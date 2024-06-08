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- 鬼滅の刃 ufotable DINING 第1期 竈門炭治郎 原画ポスター
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商品詳細
開閉に失敗して、たんじろうの左頬から端にかけて折れ跡がついてしまいました。飾る分には目立たないと思いますが、ご了承のうえご購入ねがいます。写真4枚目がそれです。裏から見たほうがわかりやすいかと思い、5枚目に裏面の写真も載せてます。よろしくお願いいたします。
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