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鬼滅の刃　ufotable　DINING　第1期　竈門炭治郎　原画ポスター
商品番号 K19800491684
商品名

鬼滅の刃　ufotable　DINING　第1期　竈門炭治郎　原画ポスター
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 5,244 円
在庫状況 あり

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商品詳細

開閉に失敗して、たんじろうの左頬から端にかけて折れ跡がついてしまいました。飾る分には目立たないと思いますが、ご了承のうえご購入ねがいます。写真4枚目がそれです。裏から見たほうがわかりやすいかと思い、5枚目に裏面の写真も載せてます。よろしくお願いいたします。
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