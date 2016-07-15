GrassRoots G-SA-MINI ／ Cherry

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GrassRootsG-SA-MINI（ESP）グラスルーツ製スピーカー内蔵の335風ミニギター、珍しいセミアコタイプです。2023年6月にネットショップで新品購入、殆ど使用していないので綺麗な状態です。コレクション整理で出品します。GibsonのES-335風のルックスがカッコいいミニギターです。ESPの直系ブランドである“GrassRoots（グラスルーツ）セミアコースティックタイプのミニギター。セミホロウ構造のボディはバックにマホガニー、トップにメイプルを使用。ネックはマホガニー、指板はローズウッドで、ボディへはセットネック方式でジョイントされており、スケールは521mm。ハムバッカーピックアップ風のスピーカーを搭載しているので、アンプに繋がなくてもその場でエレキギターサウンドを楽しむことが出来ます。箱物のミニギターはなかなか珍しいのでご検討下さい。【スペック】BODY:(Top)HardMaple,(Back)MahoganyNECK:Mahogany/Rosewood,22FretsSCALE:521mmJOINT:Set-neckPICKUPS:(Neck)SpeakUp(Bridge)GH-1GCONTROL:PUVolume,PUToneSpeakUpVolume,SpeakUpON/OFFSwitchDummyTogglePUSelectorBRIDGE:Tune-Matic\u0026StopTailpieceCOLOR：Cherry（チェリー）※ソフトケース付き※保証書付き（6/17より一年間）メーカー希望小売価格￥52,800（税込)※尚、弦長の短いミニギターはチューニングが安定し難い傾向にある事を予めご承知おき下さい。太い弦を張ったりすれば少しは改善される様ですが。使用頻度も少なく未使用に近い状態ですがあくまで中古品であることをご理解の上よろしくお願いします。