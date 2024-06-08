【B♭クラリネット】ビュッフェクランポンE11



ビュッフェ・クランポン B♭クラリネット E11 トラディショナルパッケージ



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ビュッフェクランポンのB♭クラリネット、機種はE11です。2009年に関西の楽器店にて購入、部活動で3年間使用しそれ以降は自宅にて保管しておりました。細かな傷などもあり、中古品であることをご了承ください。楽器としてはまだまだたくさん演奏していただけます。部活動でのご使用・初めてクラリネットを演奏される方にぴったりの楽器です。【状態】ケースですが、角が剥がれており(画像7枚目参照)右側の留め具の具合が悪く閉めた後もカパカパ音がする状態です。写真にはありませんがケースカバーもお付けし、お送りいたします。※別で出品しております、新ロゴ新品未使用品のシングルケース\u0026ケースカバー(25000円)とおまとめ買いいただきますと、50000円にお値引きさせていただきます。(ご購入前にコメントお願いいたします。)以下、クランポン社から引用しましたE11の製品説明です。〈ビュッフェ·クランポン〉の音と響きを手軽に。吹きやすく、鳴らしやすい設計で、自然と綺麗な音が出ます。これからクラリネットをはじめようとする方に、自信を持っておすすめ致します。E11は、グレナディラ材を使用したスチューデント・クラスのクラリネットです。レスポンスが良く、初心者や学生などの導入にふさわしいモデル。材質 グラナディラ定価 199100円#クラリネット#クランポン#吹奏楽