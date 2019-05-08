「貴重品」畦地梅太郎の書票の額装

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商品詳細
「貴重品」畦地梅太郎の書票の額装です。購入後、飾らずに暗所で保管していましたので状態は良いと思います。（状態については画像にて確認をお願いいたします。）喫煙者及びペットはいません。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi105947.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual788446.html
http://narcologia.ru/goods/ordering598179.html
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