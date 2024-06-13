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ホロライブ holoX スイパラ コラボ 等身アクリルスタンド 全5種セット
商品番号 E28548226653
商品名

ホロライブ holoX スイパラ コラボ 等身アクリルスタンド 全5種セット
ブランド名 Espare
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご閲覧ありがとうございます！ーーーーーーホロライブスイパラコラボholoXホロックスカフェ等身アクリルスタンド全5種コンプセットーーーーーー沙花叉クロヱ風真いろは高嶺ルイラプラスダークネス博衣こよりーーーーーー☑一度人の手に渡っておりますので、神経質な方はご購入をお控え下さい。☑梱包はプチプチ巻き+水濡れ対策用OPP袋での対応を想定しております。☑他商品とおまとめ購入の場合、重複送料分お値下げして専用ページをご用意させていただきます！☑バラ売り交渉不可現状、5種まとめての販売のみを想定しております。☑即購入不可在庫確認のためご購入前にコメントをお願い致します。
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