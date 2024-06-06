ドローン　Parrot社製

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Parrot社製AR.Drone2.0EliteEdition迷彩柄のドローンです。本体に搭載されたカメラの映像を見ながら操縦が可能です。操縦にはスマートフォンやタブレットを使い、Wi-Fi経由で直感的に操縦できます。飛行に必要な物:iPhone/iPad/iPodtouch/iOS5.0以上、Android端末(スマートフォン/タブレット)2.2以上バッテリー電源入、確認済みバッテリー、バッテリー充電器取説付き発送の際は、箱に直接送り状を貼る予定です。あくまで中古品です。ご理解いただける方へ