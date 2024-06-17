【状態良好！】 YAMAHA XENO ゼノ トロンボーンケース テナーバス

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ご覧いただき誠にありがとうございます。こちら即購入OKです♪ご購入前にプロフィールをご一読くださいますようお願いいたします。こちらはYAMAHAのXENOトロンボーンケースです。使用感少なく比較的綺麗な状態かと思います！幅の画像を載せましたので、ご購入前にお手持ちのトロンボーンが入るか必ずご確認ください。サイズ的にテナーバスのものかと思いますが、自信が無いのでサイズを必ずご確認ください。鍵は紛失してしまったため付属いたしません。出品に際しましてアルコール除菌清掃いたしましたが、あくまで素人清掃という点ご理解ください。当方、非喫煙者でペットもおりません。商品はプチプチで巻いて発送させて頂きます！---------------------------------------------他サイトでも掲載、紹介している場合があります。価格は違う可能性があり売り切れる可能性もありますのでご了承下さい。私物の他に親戚や知人から頂いたものを出品する場合もありますので、購入時期や使用頻度が分からないものもございます。上記が分かっている商品は必ず詳細を記載いたしますが、記載が無い商品に関しては回答できませんので上記に関する質問はお控え下さいますようお願いいたします。商品の状態は写真や説明にて詳細にお伝えできるよう努力いたしますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。種類...トロンボーン