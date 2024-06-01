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PSA10 グルーシャ sr
商品番号 X84261380844
商品名

PSA10 グルーシャ sr
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 3,033 円
在庫状況 あり

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商品詳細

暗所にて保存したのちpsa鑑定に出したものになります。撮影後はケースピッタリのopp袋に保管させて頂いております。psaケースごと発送致します。psa鑑定品ポケモンカードポケカpokemonPokémoncharizardpikachu＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ご覧いただきありがとうございます。基本即日〜翌日発送ですが、休日の場合は日にちが前後することをご了承下さい。傷がつかないよう保護して発送しますが、自宅保管ですので気になる方はご遠慮ください。また、別サイトでも販売しているため入れ違いで商品がなくなってしまうことがございます。以上のご理解のある方宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming18992.html
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