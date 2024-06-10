MR.CHILDREN / 終わりなき旅 販促用ポスター B2

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商品詳細
Mr.Childrenミスターチルドレンミスチル終わりなき旅販促品ポスター非売品sizeB2サイズ 728x515mm状態フレームに入れた状態であまり陽の当たらない部屋に飾ってありました。そのため画鋲跡はありませんが、フレームの跡や擦れが数ヶ所あります。裏は書き込みはありませんが数ヶ所変色している部分があります。フレームが壊れてしまったため、これを機に手放そうと思います。丸めて筒に入れた状態での発送を予定しています。
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