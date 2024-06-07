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トランペットマウスピース schilke MOST-4
商品番号 K74141109444
商品名

トランペットマウスピース schilke MOST-4
ブランド名 シルキー
特別価格 税込 3,402 円
在庫状況 あり

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商品詳細

１、2回吹いて合わなかったので売ります音に支障がでる傷や凹みはありません深いサウンドが楽しめます消毒除菌済みです種類...トランペットアクセサリー・パーツ...マウスピースレベル...中級者
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