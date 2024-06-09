BBM 2021 MASTERPIECE マスターピース 新品未開封2ボックス

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商品詳細
BBM2021MASTERPIECEマスターピース新品未開封ボックスシュリンク付きベースボール・マガジン社70周年を記念して2016年に誕生したスポーツトレーディングカードが拡大版となります。●プロ野球/吉田義男、長嶋茂雄、米田哲也、王貞治、山本浩二、鈴木啓示、福本豊、東尾修、ウォーレン・クロマティ、ランディ・バース、ブーマー・ウェルズ、掛布雅之、古田敦也、金本知憲、長谷川滋利、宮本慎也、前田智徳、松中信彦、松井秀喜、黒田博樹、高橋由伸、川上憲伸、赤星憲広、新井貴浩、能見篤史、石川雅規、藤川球児、松坂大輔、青木宣親、内川聖一、中村剛也、栗山巧、平野佳寿、増井浩俊、嶋基宏、川端慎吾、石山泰稚、大野雄大、柳田悠岐、田中将大、坂本勇人、ネフタリ・ソト、菊池涼介、三嶋一輝、中村悠平、浅村栄斗、杉本裕太郎、梅野隆太郎、岩崎優、山川穂高、山田哲人、山﨑康晃、甲斐拓也、千賀滉大、源田壮亮、吉田正尚、近藤健介、青柳晃洋、鈴木誠也、森友哉、栗原陵矢、栗林良吏、森下暢仁、伊藤大海、山本由伸、平良海馬、村上宗隆●オールスポーツ/小池祐貴、寺田明日香、田中希実、山西利和、池田向希(以上、陸上競技)、ジャイアント馬場、武藤敬司、高山善廣、飯伏幸太(以上、プロレス)、内山高志、井上尚弥、武居由樹、入江聖奈(以上、ボクシング)、カズ、森島寛晃、福西崇史、中田浩二(以上、サッカー)、大橋悠依(競泳)、寺内健(飛込)、青柳勧(水球)、平野裕志朗(アイスホッケー)、ダニエル太郎(テニス)、姫野和樹(ラグビー)、中堀成生(ソフトテニス)、宇津木妙子、上野由岐子、山田恵里、山本優、藤田倭、我妻悠香、渥美万奈、後藤希友、松田光(以上、ソフトボール)、髙藤直寿、大野将平、永瀬貴規、ウルフアロン、新井千鶴、濱田尚里、素根輝(柔道)、福島由紀、廣田彩花、東野有紗、渡辺勇大(バドミントン)、矢島純一(ボウリング)、谷川航、萱和磨、橋本大輝、北園丈琉、村上茉愛(体操)、加藤陽一(バレーボール)、佐古賢一、本橋菜子(以上、バスケットボール)、丹羽孝希、伊藤美誠、平野美宇(以上、卓球)、見延和靖、宇山賢(以上、フェンシング)、古川高晴(アーチェリー)、中山楓奈、西矢椛(以上、スケートボード)、クリストフ・ルメール、キタサンブラック、ソダシ(以上、競馬)、朝倉聖(パルクール)、TAKAHIRO(ダンサー)
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