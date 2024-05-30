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10%割引カード 近鉄百貨店　株主買い物優待カード　優待クーポン②
商品番号 Y12597990407
商品名

10%割引カード 近鉄百貨店　株主買い物優待カード　優待クーポン②
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 2,319 円
在庫状況 あり

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商品詳細

近鉄百貨店株主優待お買物優待カード1枚です。優待クーポン券冊子もお付けします。女性です。（家族で利用できます）商品のお買上げの際、その本体価格の10％(CD・DVD、書籍等は5％)が割引されます。利用可能上限額：３００万円（税別）対象店舗あべのハルカス近鉄本店、上本町店、東大阪店、奈良店、橿原店、生駒店、和歌山店、草津店、四日市店有効期限：2023年11月30日18時までの購入と支払いでメルカリ便で即日発送し、最短関東で3日後到着可能ですが、郵便局の都合で遅れる場合もあるので3日後に到着しない場合もあるので、その場合はご容赦下さい。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper507209.html
http://narcologia.ru/goods/capitation991708.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement93999.html
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