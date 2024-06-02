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パンフェノンS 【動物病院専用】
商品番号 J97311443320
商品名

パンフェノンS 【動物病院専用】
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パンフェノンS内容量140mg×120粒パンフェノンの効能効果はそのままに動物病院専用商品で主成分が若干多めに配合。投薬中のペットにも安心してお使いできるように調合されております。※動物病院専用商品のためロット期限保管保証賞味期限2025年7月新品未使用■15時までのご注文・ご決済確認で当日中に発送いたします。※なお、(日・祝日)は翌日の発送となりますこと、ご容赦ください
http://narcologia.ru/goods/recuperation420721.html
http://narcologia.ru/goods/browse127691.html
http://narcologia.ru/goods/organization688362.html
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