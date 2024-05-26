アンチノール プラス 犬用サプリメント 60粒

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商品詳細
● 賞味期限：2025年7月諸事情により使用しなくなったので出品します。海洋性脂質「EAB-277」として進化したアンチノールプラス。確かな信頼から、全国8,000軒以上の動物病院で取扱われている、動物病院取扱いNo.1サプリメントです。アンチノールの主要成分は、PCSO-524という91種類にも及ぶ脂肪酸を含む脂質の集合体で、オメガ-3脂肪酸のEPAやDHAをはじめ、希少なフラン脂肪酸などの豊富な種類の脂肪酸が含まれています。このPCSO-524の体内への吸収を助けるクリルオイルを配合し、特別な海洋性脂質「EAB-277」を主要成分として進化した製品がアンチノールプラスです。アンチノールプラスは、関節や皮膚・被毛、さらには心血管、腎臓、神経・認知機能など、幅広く健康を維持することができるため、多くの獣医師が摂取を薦める100％ナチュラルサプリメントです。
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