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未開栓古酒 貴州茅台酒マオタイ酒　SUN FLOWER 葵花 545ml 55度
商品番号 I17000568836
商品名

未開栓古酒 貴州茅台酒マオタイ酒　SUN FLOWER 葵花 545ml 55度
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 221,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

栓のカバーが破れており取れそうになってます。重量は約1,005gです。未開封によりは品質等保証できません。未成年の方の落札はご遠慮願います。大変古くデリケートな物なので返品、返金は受け付けておりません。古い物ですので、傷、汚れ等ございます。写真をご覧の上ご検討ください。不明瞭な点はご質問下さい。
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