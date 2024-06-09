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商品詳細
栓のカバーが破れており取れそうになってます。重量は約1,005gです。未開封によりは品質等保証できません。未成年の方の落札はご遠慮願います。大変古くデリケートな物なので返品、返金は受け付けておりません。古い物ですので、傷、汚れ等ございます。写真をご覧の上ご検討ください。不明瞭な点はご質問下さい。
http://narcologia.ru/goods/pompous632423.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical557301.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate248148.html
未開栓古酒 貴州茅台酒マオタイ酒 SUN FLOWER 葵花 545ml 55度
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