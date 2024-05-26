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ご覧頂きありがとうございます。グレースコンチネンタル、グレースクラスのTシャツです。前はペーシュ、後ろがスカーフの柄のような模様です。身幅106cm、着丈前56cm後ろ64cm、肩幅55cm、袖丈18cm。着用3回