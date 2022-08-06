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【1度着用のみ美品】セオリー プルオーバー シャツ ブラウス Vネック 刺繍
商品番号 F83964246545
商品名

【1度着用のみ美品】セオリー プルオーバー シャツ ブラウス Vネック 刺繍
ブランド名 セオリー
特別価格 税込 1,476 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】Theory(セオリー)プルオーバーシャツブラウスVネック刺繍長袖【カラー】ブラック(黒)【サイズ】P(S相当)着丈:61袖丈:54肩幅:37裄丈:61身幅:46裾幅:54【素材】麻100%刺繍糸ポリエステル100%【商品状態】1度着用のみですので、使用感少なく、目立った傷、汚れ、シミ、色あせなどはなく美品です。【発送】1〜２日以内に発送致します。OPP袋に入れて防水性の袋に入れて発送致します。A-34色···ブラック袖丈···長袖素材···リネン(麻)テイスト・シーン···カジュアル
http://narcologia.ru/goods/Stanford665973.html
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