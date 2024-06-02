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ルグラジック ジャケット 36
商品番号 E35136755213
商品名

ルグラジック ジャケット 36
ブランド名 ルグラジック
特別価格 税込 1,558 円
在庫状況 あり

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商品詳細

leglazikのジャケットです。サイズ36カラーネイビーハリのあるコットンです。着丈61cm、身幅51cm、襟高10cmです。白くて大きめのファスナーは取ってが3cmあり金具の接触部分が少し塗装がはがれてます。写真でご確認下さい。着用回数少ないのでハリもありますし色落ちもありません。宅急便コンパクトでお送りします。
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