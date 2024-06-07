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バーバリー　ラムウール100% ネイビー系ノバチェック柄マフラー
商品番号 S88083064296
商品名

バーバリー　ラムウール100% ネイビー系ノバチェック柄マフラー
ブランド名 バーバリーロンドン
特別価格 税込 1,558 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入しましたが、テレワークになり使用することがほとんどなかったので出品しました。素人保管及び発送となります。素材···ウールカラー···ブルー
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