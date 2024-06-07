GIVENCHY ジバンシィ ヴィンテージ Ｇマーク メタリック ネックレス

ご覧いただきましてありがとうございます。出品しております商品は主に中古品となりますのであらかじめご了承ください。★★★★★★★★★★★★★★★★★★★【フォロー割】フォロー\u0026リピート￥300off購入ご希望の際はコメントお願いします。★★★★★★★★★★★★★★★★★★★■BRAND.........................GIVENCHY（ジバンシィ)■DATE.........................UNKNOWN■SIZE.........................(全長53.5cmチェーン部分12cmGチャーム2.2cm×2.2cm×14個)■CONDITION.........................小傷■DETAIL.........................↓↓↓古着ヴィンテージオールドアーカイブY2Kマクブリング■MATERIAL.........................UNKNOWN他にも定番アイテムからイッテンモノ系まで古着、オールド、ストリート、ユーズド系を中心に出品中です。是非ストアページもご覧ください。



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