☆THE SHINZONE☆　半袖トップス　チュニック風　フリーサイズ

☆THESHINZONE☆グリーン系にラインが入ったシンプルだけど、可愛らしいトップスです。着用2回です。綺麗な状態で、まだまだ使用して頂けます。※サイズ フリーサイズ※カラー グリーン✖黄・白・ブラウン(袖ライン)※素材 コットン100%家庭保管の為、神経質な方のご購入はお控え下さい。返品には応じかねますので、予めご了承お願い致します。中古品の為、ご理解の上ご購入ください。※折り畳んでの発送予定ですので御理解宜しくお願い致します。カラー...グリーン袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...春,夏,秋,冬



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