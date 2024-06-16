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- 【即購入OK】ROJITA ダブル襟レース半袖ブラウス
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商品詳細
一度試着したのみの美品です。1～3枚目だと寒色寄りですが、実物は少し温かみのあるグレーだと思います。リボンは付け外し可能です。即購入OKです。﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏定価7150円素材…本体：ポリエステル100％レース：ナイロン100％カラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···レース季節感···春、夏、秋﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ROJITAロジータ量産型地雷系ロリータネオロリ
http://narcologia.ru/goods/sci-fi995647.html
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http://narcologia.ru/goods/competitive15781.html
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