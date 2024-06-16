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【即購入OK】ROJITA ダブル襟レース半袖ブラウス
商品番号 Y30971151295
商品名

【即購入OK】ROJITA ダブル襟レース半袖ブラウス
ブランド名 ロジータ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一度試着したのみの美品です。1～3枚目だと寒色寄りですが、実物は少し温かみのあるグレーだと思います。リボンは付け外し可能です。即購入OKです。﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏定価7150円素材…本体：ポリエステル100％レース：ナイロン100％カラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···レース季節感···春、夏、秋﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ROJITAロジータ量産型地雷系ロリータネオロリ
http://narcologia.ru/goods/sci-fi995647.html
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ダブルシアー衿ブラウス[品番：RJTW0001782]｜ROJITA（ロジータ）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）
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ロジータ ROJITA 衿フリルダブルレースアップ配色ブラウス （ホワイト）
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ダブルシアー衿ブラウス[品番：RJTW0001782]｜ROJITA（ロジータ）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）
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【お値下げ】ROJITA衿フリルダブルレースアップ配色ブラウス | フリマアプリ ラクマ
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BIGフリル衿レースブラウス[品番：RJTW0001638]｜ROJITA（ロジータ）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）
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BIGフリル衿レースブラウス[品番：RJTW0001638]｜ROJITA（ロジータ）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）
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