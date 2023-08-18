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パラスパレス　ノースリーブ
商品番号 M52052102060
商品名

パラスパレス　ノースリーブ
ブランド名 パラスパレス
特別価格 税込 1,732 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらサイトで購入しました。これからの季節もインナーに合わせて着回しできると思います。自宅で手洗いし試着のみです。洗剤等の香りはついています。表記サイズ0
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