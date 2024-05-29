◆バックコンシャスジャガードキャミペプラムブラウス

今季トレンドのジャガード素材を使い、レイヤードスタイルに活躍できるキャミブラウスが登場。ウエストの位置を高めにデザインして、ペプラム部分はまるで円形に広がるようなサーキュラーシルエットにしてウエスト周りをすっきり見えに。後ろでホールが開くようにポイントをつけたバックコンシャスな一枚です。肩紐と後ろリボンにゴム紐を使い、リボンを結んだままでも着用可能。肌さむい日にはニット、あたたかくなってきたらシアーインナーやTシャツとレイヤードするのがオススメです。●商品特性●〇透け感：ブラック：なし〇生地の厚さ：普通〇裏地：あり(上身頃のみ)〇伸縮性：なし〇光沢：なし〇シルエット：スタンダード身幅44/着丈52/ウエスト67定価:5995円



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