  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
バックコンシャスジャガードキャミペプラムブラウス
商品番号 S74080378588
商品名

バックコンシャスジャガードキャミペプラムブラウス
ブランド名 フリーズマート
特別価格 税込 1,902 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

今季トレンドのジャガード素材を使い、レイヤードスタイルに活躍できるキャミブラウスが登場。ウエストの位置を高めにデザインして、ペプラム部分はまるで円形に広がるようなサーキュラーシルエットにしてウエスト周りをすっきり見えに。後ろでホールが開くようにポイントをつけたバックコンシャスな一枚です。肩紐と後ろリボンにゴム紐を使い、リボンを結んだままでも着用可能。肌さむい日にはニット、あたたかくなってきたらシアーインナーやTシャツとレイヤードするのがオススメです。●商品特性●〇透け感：ブラック：なし〇生地の厚さ：普通〇裏地：あり(上身頃のみ)〇伸縮性：なし〇光沢：なし〇シルエット：スタンダード身幅44/着丈52/ウエスト67定価:5995円
http://narcologia.ru/goods/calling314050.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation968521.html
http://narcologia.ru/goods/recommended280890.html

バックコンシャスジャガードキャミペプラムブラウス
FREE'S MART（フリーズマート）の「◇バックコンシャスジャガード ...

バックコンシャスジャガードキャミペプラムブラウス
◆バックコンシャスジャガードキャミペプラムブラウス

バックコンシャスジャガードキャミペプラムブラウス
◇バックコンシャスジャガードキャミペプラムブラウスを使った人気 ...

バックコンシャスジャガードキャミペプラムブラウス
◇バックコンシャスジャガードキャミペプラムブラウスを使った人気 ...

バックコンシャスジャガードキャミペプラムブラウス
◇バックコンシャスジャガードキャミペプラムブラウスを使った人気 ...

バックコンシャスジャガードキャミペプラムブラウス
FREE'S MART（フリーズマート）の「◇バックコンシャスジャガード ...

バックコンシャスジャガードキャミペプラムブラウス
セール】◇バックコンシャスジャガードキャミペプラムブラウス（シャツ ...

バックコンシャスジャガードキャミペプラムブラウス
◇バックコンシャスジャガードキャミペプラムブラウスを使った人気 ...

バックコンシャスジャガードキャミペプラムブラウス
ジャガードペプラムキャミソールトップス[品番：GS000021567]｜Re:EDIT ...

バックコンシャスジャガードキャミペプラムブラウス
バックコンシャスジャガードキャミブラウス | FREE'S MART（フリーズ ...

バックコンシャスジャガードキャミペプラムブラウス
セール】◇バックコンシャスジャガードキャミペプラムブラウス（シャツ ...

バックコンシャスジャガードキャミペプラムブラウス
◇バックコンシャスジャガードキャミペプラムブラウスを使った人気 ...

バックコンシャスジャガードキャミペプラムブラウス
ジャカードペプラムキャミブラウス/MAJESTIC LEGON(マジェスティック ...

バックコンシャスジャガードキャミペプラムブラウス
Lサイズ展開有り】フラワージャガードペプラムブラウス | prose verse ...

バックコンシャスジャガードキャミペプラムブラウス
○即納○ ジャガード キャミ ブラウス リボン ペプラム 体型カバー 春 ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru